Россиянка пыталась вывезти из Украины старинную книгу

"Вчера пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги. Так, в пункт пропуска "Бачевск" прибыла гражданка России 1986 года рождения. Она направлялась на выезд из Украины автомобилем марки Hyundai как пассажирка. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили у женщины книгу "Собрание духовно-музыкального сочинений" 1876 выпуска, которая, возможно, составляет культурно-историческую ценность", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас книгу изъяли и передали на экспертизу.

Напомним, чиновника внешней разведки поймали на вывозе боеприпасов из зоны ООС.