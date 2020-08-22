Росіянка намагалася вивезти із України старовинну книгу

"Учора прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками митниці запобігли спробі незаконного вивезення з України старовинної книги. Так, у пункт пропуску "Бачівськ" прибула громадянка Росії 1986 року народження. Вона прямувала на виїзд з України автомобілем марки Hyundai як пасажирка. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у жінки книгу "Собраніє духовно-музыкальних сочінєній" 1876 року випуску, яка, можливо, становить культурно-історичну цінність", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що наразі книгу вилучили та передали на експертизу.

Нагадаємо, посадовця зовнішньої розвідки спіймали на вивезенні боєприпасів із зони ООС.