Посадовця зовнішньої розвідки спіймали на вивезенні боєприпасів із зони ООС

“Слідчі ДБР викрили посадовця СЗР та колишнього військовослужбовця на зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За даними досудового розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС”, — йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті “перевізники” зброї.

Під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45, більше ніж 4 000 набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом фігурантам повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині двох військових підозрюють у спробі продажу набоїв та приладу нічного бачення.