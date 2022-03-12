В Сумской области согласовали новые "зеленые коридоры": направления движения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Сумской области на 12 марта согласовали "зеленые коридоры" для эвакуации населения. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
Тростянец - Полтава
(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Частично на автобусах и на личном транспорте.
Сумы - Полтава
(Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Полтавской области будут отправлены автобусы для вывоза людей, у которых нет личного транспорта.
Лебедин - Полтава
(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Конотоп - Полтава
(Конотоп, Шевченково, Хмелов, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка - Полтава
(Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье - Полтава
(Краснополье, Верхняя Сыроватка, Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Частично на автобусах и на личном транспорте.
Напомним
10 марта из Сум “зеленым коридором” выехало 2664 автомобиля и 54-автобуса. Всего за день город покинуло более 12 тыс человек.