З Сум евакуювали понад 12 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Із Сум “зеленим коридором” виїхали 2664 автомобілі, 54 — автобуси. Усього понад 12 тис людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.
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“10 березня із Сум “зеленим коридором” виїхали 2664 автомобілі, 54 — автобуси. Усього понад 12 тис людей. Це — колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру. Рятувальники упродовж дня надавали активну допомогу громадянам, які бажали виїхати. Людям допомагали розмістити речі в автобусах, проводили роз'яснювальну роботу, а також надавали психологічну допомогу”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
9 березня вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.