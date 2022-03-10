Из Сум эвакуировали более 12 тысяч человек

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“10 из Сум "зеленым коридором" выехали 2664 автомобиля, 54 — автобуса. Всего более 12 тыс человек. Это - колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра. Спасатели в течение дня оказывали активную помощь гражданам, желавшим уехать. Людям помогали разместить вещи в автобусах, проводили разъяснительную работу, а также оказывали психологическую помощь”, - говорится в сообщении.

Дополнение

9 марта удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины.