У Сумській області погодили нові "зелені коридори": напрямки руху
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Сумській області на 12 березня погодили "зелені коридори" для евакуації населення. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
Деталі
Тростянець - Полтава
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Суми - Полтава
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Лебедин - Полтава
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп - Полтава
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка - Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля - Полтава
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Нагадаємо
10 березня із Сум “зеленим коридором” виїхало 2664 автомобілі та 54 — автобуси. Усього за день місто покинуло понад 12 тис людей.