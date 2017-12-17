На судью, которая отпустила Саакашвили, подали две жалобы

Рассмотрение двух дисциплинарных дел в отношении Ларисы Цоколь рассматриваться 22 декабря.

Жалобы подали Пикалов Александр Александрович и Харченко Николай Григорьевич.

Причины жалоб не раскрываются.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.