На судью, которая отпустила Саакашвили, подали две жалобы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На судью Печерского районного суда Ларису Цоколь, которая накануне отпустила бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия. Об этом говорится в повестке дня заседания Первой дисциплинарной палаты, передает УНН.
Рассмотрение двух дисциплинарных дел в отношении Ларисы Цоколь рассматриваться 22 декабря.
Жалобы подали Пикалов Александр Александрович и Харченко Николай Григорьевич.
Причины жалоб не раскрываются.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.