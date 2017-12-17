На суддю, яка відпустила Саакашвілі, подали дві скарги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На суддю Печерського районного суду Ларису Цокол, яка напередодні відпустила колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, подано дві скарги до Вищої ради правосуддя. Про це йдеться у порядку денному засідання Першої дисциплінарної палати, передає УНН.
Розгляд двох дисциплінарних справ стосовно Лариси Цокол розглядатимуться 22 грудня.
Скарги подали Пікалов Олександр Олександрович та Харченко Микола Григорович.
Причини скарг не розкриваються.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.