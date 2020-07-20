На столичном Печерске горело общежитие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Печерском районе столицы из-за замыкания в электрощитовой горело помещение общежития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, передает УНН.
"20 июля в 11:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном общежитии одного из столичных высших учебных заведений на ул. Предславенская, 34, что в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении.
Жители общежития самостоятельно вышли на свежий воздух. Спасатели выяснили, что возгорание произошло на 6-м этаже общего коридора из-за короткого замыкания в электрощитовой. Пожар ликвидировали за несколько минут. Пострадавших нет.
Как ранее сообщал УНН, в Соломенском районе столицы на территории гаражного кооператива ночью произошел взрыв, а в Святошинском районе задержали киевлянина, который сообщил в полицию о "заминировании" школы и пытался взорвать жилой дом.