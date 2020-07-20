На столичному Печерську горів гуртожиток

"20 липня об 11:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дев’ятиповерховому гуртожитку одного із столичних вищих навчальних закладів на вул. Предславенській, 34, що у Печерському району столиці", – йдеться в повідомленні.

Мешканці гуртожитку самостійно вийшли на свіже повітря. Рятувальники з’ясували, що займання сталося на 6-му поверсі загального коридору через коротке замикання в електрощитовій. Пожежу ліквідували за декілька хвилин. Постраждалих немає.

Як раніше повідомляв УНН, у Солом'янському районі столиці на території гаражного кооперативу цієї ночі стався вибух, а в Святошинському районі затримали киянина, який повідомив в поліцію про "замінування" школи та намагався підірвати житловий будинок.