На Ставке определили новые потребности в ПВО для защиты энергетики - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что на заседании Ставки определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами по поставкам ПВО. Необходимые системы есть у партнеров, поэтому украинская дипломатия должна активнее готовить соответствующие решения.
На заседании Ставки определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставках ПВО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Были доклады относительно российских ударов против нашей инфраструктуры и энергетических объектов. Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставках ПВО
По словам Главы государства, "необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения".
