На Ставці визначили нові потреби в ППО для захисту енергетики - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами щодо постачання ППО. Необхідні системи є у партнерів, тому українська дипломатія має активніше готувати відповідні рішення.
На засіданні Ставки визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Були доповіді щодо російських ударів проти нашої інфраструктури й енергетичних обʼєктів. Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО
Б'ють по соціально вразливих - Буданов про мету атак рф на енергетику України 25.10.25, 14:29 • 5766 переглядiв
За словами Глави держави, "необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення".
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist27.10.25, 04:14 • 47709 переглядiв