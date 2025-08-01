На станции Жмеринка сошел с рельсов вагон электропоезда и секция электровоза

На железнодорожной станции Жмеринка сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Информируем об аварии на станции Жмеринка. Сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. Комиссия по расследованию аварии уже выехала на место происшествия.

По состоянию на сейчас авария не влияет на движение пассажирских поездов

"Укрзалізниця" сэкономила 13% на закупке арматуры через Prozorro Market: детали тендера