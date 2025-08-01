На станции Жмеринка сошел с рельсов вагон электропоезда и секция электровоза
Киев • УНН
На станции Жмеринка сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза. Пострадавших нет, движение пассажирских поездов не нарушено.
На железнодорожной станции Жмеринка сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.
Информируем об аварии на станции Жмеринка. Сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду
Пострадавших в результате происшествия нет. Комиссия по расследованию аварии уже выехала на место происшествия.
По состоянию на сейчас авария не влияет на движение пассажирских поездов
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