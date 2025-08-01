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На станції Жмеринка зійшов з рейок вагон електропоїзда та секція електровоза

Київ • УНН

 • 310 перегляди

На станції Жмеринка зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза. Постраждалих немає, рух пасажирських поїздів не порушено.

На станції Жмеринка зійшов з рейок вагон електропоїзда та секція електровоза

На залізничній станції Жмеринка зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Інформуємо про аварію на станції Жмеринка. Зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду

- йдеться у повідомленні.

Постраждалих в результаті події немає. Комісія з розслідування аварії вже виїхала на місце події.

Станом на зараз аварія не впливає на рух пасажирських поїздів

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