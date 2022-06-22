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На сегодняшний день никаких угроз со стороны Беларуси нет – разведка

Киев • УНН

 • 135462 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Военные силы беларуси на сегодняшний день не представляют опасности для Украины. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.

Цитата

“На данном этапе никаких угроз с белорусской стороны нет — это я с абсолютной уверенностью могу сказать. Ситуация полностью под контролем. В беларуси держат, на самом деле, и военные сборы, и учения, и укрепление границы. Сейчас проходит целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины на данном этапе”, — сказал Буданов.

“Если у них появляются такие мысли — мы сразу будем об этом знать и будем предпринимать адекватные действия”, — добавил он.

Ранее

По информации Министерства обороны Украины, определенные подразделения белорусской армии в составе до семи батальонов продолжают выполнять задания с так называемого усиления украинско-белорусской границы.

Основные усилия белорусские военные сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также охране участка государственной границы. Причем начали привлекать туда военнослужащих срочной службы.

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