На сьогодні жодних загроз з боку білорусі немає – розвідка

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“На даному етапі жодних загроз з білоруського боку немає — це я з абсолютною упевненістю можу сказати. Ситуація абсолютно під контролем. У білорусі тримають, насправді, і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Зараз проходить цілий комплекс тих чи інших дій воєнного призначення. Але вони не направлені на веденнябойових дій проти України на даному етапі”, — сказав Буданов.

“Якщо у них з’являться такі думки — ми одразу будемо про це знати і вживатимемо адекватні дії”, — додав він.

Раніше

За інформацією Міністерства оборони України, визначені підрозділи білоруської армії у складі до семи батальонів продовжують виконувати завдання з так званого посилення україно-білоруського кордону.

Основні зусилля білоруські військові зосередили на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій, а також охороні ділянки державного кордону. При чому почали залучати туди військовослужбовців строкової служби.