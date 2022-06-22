Білоруські військові розміщують в прикордонних з Україною районах муляжі танків - Міноборони

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«Як і раніше, визначені підрозділи білоруської армії у складі до семи батальонів продовжують виконувати завдання з так званого посилення україно-білоруського кордону», - повідомив Мотузяник.

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З його слів, йдеться про Брестську і Гомельську область.

Основні зусилля білоруські військові там зосередили на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій, а також охороні ділянки державного кордону. При чому почали залучати туди військовослужбовців строкової служби, за значив речник МОУ.

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«З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності, підрозділи збройних сил республіки білорусь розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків», - сказав він.

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Окрім того, зі слів Мотузяника, триває перевірка бойої готовності у збройних силах республіки білорусь, яка триватиме орієнтовно до 25 червня цього року.

Він додав, що загроза завдання з території республіки білорусь ракетних ударів по території України наразі все ще зберігається.

Нагадаємо

Раніше сьогодні у міністерстві оборони білорусі анонсували старт мобілізаційних навчань, які будуть проходити в Гомельській області, що межує з Україною.