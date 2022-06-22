Белорусские военные размещают в приграничных с Украиной районах муляжи танков - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Подразделения вооруженных сил республики беларусь размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.
Цитата
«По-прежнему определенные подразделения белорусской армии в составе до семи батальонов продолжают выполнять задачи так называемого усиления украинско-белорусской границы», - сообщил Мотузяник.
Детали
По его словам, речь идет о Брестской и Гомельской областях.
Основные усилия белорусские военные там сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также охране участка государственной границы. Причем начали привлекать туда военнослужащих срочной службы, отметил спикер МОУ.
Цитата
«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил республики беларусь размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», - сказал он.
Детали
Кроме того, по словам Мотузяника, идет проверка боевой готовности в вооруженных силах республики беларусь, которая продлится ориентировочно до 25 июня этого года.
Он добавил, что угроза нанесения с территории республики беларусь ракетных ударов по территории Украины пока все еще сохраняется.
Напомним
Ранее сегодня в министерстве обороны белоруси анонсировали старт мобилизационных учений, которые будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области.