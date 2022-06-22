Белорусские военные размещают в приграничных с Украиной районах муляжи танков - Минобороны

ukru
13:44 • 37719 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 65757 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 58437 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 37399 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 64057 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 61996 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 102445 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117918 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125772 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113066 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 52558 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 48205 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 51296 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 46497 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 32966 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 102450 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 104031 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 244462 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 274195 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 46537 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117925 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104968 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122636 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124990 просмотра
Актуальное
Белорусские военные размещают в приграничных с Украиной районах муляжи танков - Минобороны

Белорусские военные размещают в приграничных с Украиной районах муляжи танков - Минобороны

Киев • УНН

 • 58770 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Подразделения вооруженных сил республики беларусь размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата

«По-прежнему определенные подразделения белорусской армии в составе до семи батальонов продолжают выполнять задачи так называемого усиления украинско-белорусской границы», - сообщил Мотузяник.

Детали

По его словам, речь идет о Брестской и Гомельской областях.

Основные усилия белорусские военные там сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также охране участка государственной границы. Причем начали привлекать туда военнослужащих срочной службы, отметил спикер МОУ.

Цитата

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил республики беларусь размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», - сказал он.

Детали

Кроме того, по словам Мотузяника, идет проверка боевой готовности в вооруженных силах республики беларусь, которая продлится ориентировочно до 25 июня этого года.

Он добавил, что угроза нанесения с территории республики беларусь ракетных ударов по территории Украины пока все еще сохраняется.

Напомним

Ранее сегодня в министерстве обороны белоруси анонсировали старт мобилизационных учений, которые будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧПМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы