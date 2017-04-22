На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 22 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 22 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1102,925107;
Серебро — 15,647927;
Платина — 842,183672;
Палладий — 670,133889.
По сравнению с 20 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно возросла; цена на серебро незначительно уменьшилась; цена на платину снизилась; цена на палладий также уменьшилась.