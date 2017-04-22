На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 22 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1102,925107;

Срiбло — 15,647927;

Платина — 842,183672;

Паладiй — 670,133889.

Порівняно з 20 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно зросла; ціна на срібло незначно зменшилась; ціна на платину знизилась; ціна на палладій також зменшилася.