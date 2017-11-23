На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 23 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1102.580161;

Серебро - 14.534579;

Платина - 794.196984;

Палладий - 851.598503.

По сравнению с 21 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото и серебро выросло в цене, платина и палладий подешевели.