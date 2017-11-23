На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопадом. УНН. Національний банк України на 23 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 23 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1102.580161;
Срiбло — 14.534579;
Платина — 794.196984;
Паладiй — 851.598503.
Порівняно з 21 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото та срібло зросло в ціні, платина та паладій здешевшали.