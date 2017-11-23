На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 23 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1102.580161;

Срiбло — 14.534579;

Платина — 794.196984;

Паладiй — 851.598503.

Порівняно з 21 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото та срібло зросло в ціні, платина та паладій здешевшали.