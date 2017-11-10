На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 10 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1097.062354;

Серебро - 14.601324;

Платина - 792.398728;

Палладий - 858.574250.

По сравнению с 9 ноября, ситуация с курсом банковских металлов скалась следующая: золото упало в цене, серебро - выросло. курс платины подешевел, а палладий подорожал.