На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 10 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1097.062354;

Срiбло — 14.601324;

Платина — 792.398728;

Паладiй — 858.574250.

Порівняно з 9 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалась наступна: золото впало в ціні, срібло - виросло, курс платини здешевшав, а паладій здорожчав.