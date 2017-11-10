На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національний банк України на 10 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 10 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1097.062354;
Срiбло — 14.601324;
Платина — 792.398728;
Паладiй — 858.574250.
Порівняно з 9 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалась наступна: золото впало в ціні, срібло - виросло, курс платини здешевшав, а паладій здорожчав.