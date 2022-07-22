В Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Сегодня рашисты на Славянском направлении обстреливали районы 18 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб.
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"На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов - в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Большой Камышевахи", - говорится в сообщении.
Детали
На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар.
Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка наши воины свели на нет. оккупанты отошли, резюмировали в Генштабе.
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