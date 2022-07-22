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В Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов - Генштаб

В Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов - Генштаб

Киев • УНН

 • 82559 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Сегодня рашисты на Славянском направлении обстреливали районы 18 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб.

Цитата

"На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов - в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Большой Камышевахи", - говорится в сообщении.

Детали

На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар.

Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка наши воины свели на нет. оккупанты отошли, резюмировали в Генштабе.

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