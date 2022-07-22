На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні рашисти на Словʼянському напрямку обстрілювали райони 18 населених пунктів, передає УНН із посиланням на Генеральний штаб.
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"На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів - зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.
Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли, резюмували у Генштабі.
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