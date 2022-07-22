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На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів - Генштаб

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів - Генштаб

Київ • УНН

 • 82559 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні рашисти на Словʼянському напрямку обстрілювали райони 18 населених пунктів, передає УНН із посиланням на Генеральний штаб.

Цитата

"На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів - зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи", - йдеться у повідомленні.

Деталі

На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.

Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли, резюмували у Генштабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рашисти провалили чергову спробу взяти під контроль територію Вуглегірської ТЕС - Генштаб

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