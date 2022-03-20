На Слобожанском направлении оккупанты пытаются осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводил, но пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задачи оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружения Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.
Частично врагу удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
В связи с отсутствием существенных успехов в ходе наземной операции, продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения российской федерации - готовится почва для оправдания продления сроков войны и создание ложного представления относительно эффективности международных санкций.
Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения. Следует отметить, что оккупанты сосредоточили удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов, с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.
На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил беларуси в военную операцию против Украины.
На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.
На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но неспособен организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.
На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.
На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям наших воинов было успешно отражено семь атак неприятеля, уничтожил 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).
Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату “Азовтсаль”. Ведет штурмовые действия на западных и восточных окраинах, в направлении центральной части города. Успеха не имеет. Несет потери.
На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. С целью предотвращения митингов в оккупированных населенных пунктах перемещены подразделения Росгвардии, которые пытаются проводить карательные меры против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.
Ожидается продолжение проведения оккупантами мероприятий направленных на установление оккупационной власти на временно подконтрольных территориях и борьбы с очагами национального сопротивления.
На Южнобугском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонительных позиций, оружия и техники.
Напомним
С начала вторжения россии Воздушные силы Украины сбили более 200 самолетов и вертолетов оккупантов.