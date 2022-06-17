На востоке ВСУ уничтожили 15 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение суток, 17 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” украинскими военными было уничтожено 21 единицу вражеской техники, а также два состава боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ “Восток”.
Детали
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Вчера, 17 июня, наши воины уничтожили:
· личного состава — 15;
· пушек — 1;
· минометов — 1;
· АТТ — 19;
· состав из б/п — 2.
Напомним
Украинские военные одним залпом шести “Цезарей” накрыли район, где российские оккупанты сосредоточили более 15 единиц вооружения и военной техники — поражена самоходная гаубица и командно-штабная машина командира батареи.