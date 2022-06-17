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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 58742 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 09:22 • 114713 перегляди

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1 квітня, 08:59 • 96860 перегляди

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На сході ЗСУ знищили 15 окупантів

На сході ЗСУ знищили 15 окупантів

Київ • УНН

 • 133385 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом доби, 17 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 21 одиницю ворожої техніки, а також два склади боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Схід”.

Деталі

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Вчора, 17 червня, наші воїни знищили:

· особового складу — 15;

· гармат — 1;

· мінометів — 1;

· АТТ — 19;

· склад з б/п — 2.

Нагадаємо

Українські військові одним залпом шести “Цезарів” накрили район, де російські окупанти зосередили понад 15 одиниць озброєння та військової техніки — уражено самохідну гаубицю та командно-штабну машину командира батареї.

Українські Національні Новини

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