На сході ЗСУ знищили 15 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом доби, 17 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 21 одиницю ворожої техніки, а також два склади боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Схід”.
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Вчора, 17 червня, наші воїни знищили:
· особового складу — 15;
· гармат — 1;
· мінометів — 1;
· АТТ — 19;
· склад з б/п — 2.
Нагадаємо
Українські військові одним залпом шести “Цезарів” накрили район, де російські окупанти зосередили понад 15 одиниць озброєння та військової техніки — уражено самохідну гаубицю та командно-штабну машину командира батареї.