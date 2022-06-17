Пряме влучання з "Цезарів": ЗСУ знищили гаубицю та командно-штабну машину рашистів

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"Одним залпом 6️ "Цезарів" накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки. Прямим влучанням було уражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї, - зізнаються артилеристи", – ідеться у повідомленні.

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Зазначили, що CAESAR уражає кремлівських загарбників на відстані понад 2️0 км від лінії фронту з високою точністю. Українські артилеристи проводять унікальний для світової практики надшвидкий перехід на НАТОвські системи озброєння та їхні стандарти.

"Наші мужні воїни роблять неймовірні речі - вони залповими темпами опановують зброю перемоги, надану Україні західними партнерами. Артилеристи уже ефективно застосовують САУ CAESAR та інші крупні калібри НАТО на полі бою", - інформує Міноборони.

Нагадаємо

Макрон показав завантаження САУ Caesar для України.