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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Пряме влучання з "Цезарів": ЗСУ знищили гаубицю та командно-штабну машину рашистів

Пряме влучання з "Цезарів": ЗСУ знищили гаубицю та командно-штабну машину рашистів

Київ • УНН

 • 162621 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Українські військові одним залпом шести "Цезарів" накрили район, де російські окупанти зосередили понад 15 одиниць озброєння та військової техніки – уражено самохідну гаубицю та командно-штабну машину командира батареї. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Цитата

"Одним залпом 6️ "Цезарів" накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки. Прямим влучанням було уражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї, - зізнаються артилеристи", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначили, що CAESAR уражає кремлівських загарбників на відстані понад 2️0 км від лінії фронту з високою точністю. Українські артилеристи проводять унікальний для світової практики надшвидкий перехід на НАТОвські системи озброєння та їхні стандарти.

"Наші мужні воїни роблять неймовірні речі - вони залповими темпами опановують зброю перемоги, надану Україні західними партнерами. Артилеристи уже ефективно застосовують САУ CAESAR та інші крупні калібри НАТО на полі бою", - інформує Міноборони.

Нагадаємо

Макрон показав завантаження САУ Caesar для України.

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