Прямое попадание из "Цезарей": ВСУ уничтожили гаубицу и командно-штабную машину рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинские военные одним залпом шести "Цезарей" накрыли район, где российские оккупанты сосредоточили более 15 единиц вооружения и военной техники – поражена самоходная гаубица и командно-штабная машина командира батареи. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Цитата
"Одним залпом 6️ "Цезарей" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники. Прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи", – говорится в сообщении.
Детали
Отметили, что CAESAR поражает кремлевских захватчиков на расстоянии более 20 км от линии фронта с высокой точностью. Украинские артиллеристы проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на системы НАТОвского вооружения и их стандарты.
"Наши мужественные воины делают невероятные вещи - они залповыми темпами овладевают оружием победы, оказанным Украине западными партнерами. Артиллеристы уже эффективно применяют САУ CAESAR и другие крупные калибры НАТО на поле боя", - информирует Минобороны.
Напомним
Макрон показал погрузку САУ Caesar для Украины.