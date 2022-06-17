Прямое попадание из "Цезарей": ВСУ уничтожили гаубицу и командно-штабную машину рашистов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинские военные одним залпом шести "Цезарей" накрыли район, где российские оккупанты сосредоточили более 15 единиц вооружения и военной техники – поражена самоходная гаубица и командно-штабная машина командира батареи. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Цитата

"Одним залпом 6️ "Цезарей" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники. Прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи", – говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что CAESAR поражает кремлевских захватчиков на расстоянии более 20 км от линии фронта с высокой точностью. Украинские артиллеристы проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на системы НАТОвского вооружения и их стандарты.

"Наши мужественные воины делают невероятные вещи - они залповыми темпами овладевают оружием победы, оказанным Украине западными партнерами. Артиллеристы уже эффективно применяют САУ CAESAR и другие крупные калибры НАТО на поле боя", - информирует Минобороны.

Напомним

Макрон показал погрузку САУ Caesar для Украины.

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