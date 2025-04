Макрон показав завантаження САУ Caesar для України

Деталі

У підписі до оприлюдненого відео Макрон наголосив, що військову допомогу Україні надаватимуть до кінця війни.

“До тих пір, поки це необхідно, поки мир не повернеться у вільну та незалежну Україну, ми зберігатимемо свою відданість. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дати можливість українським солдатам змінити ситуацію на місцях проти атак російської армії”, — зазначив президент Франції.

Довідка

Caesar — самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника на відстані 20 кілометрів.

As long as necessary, until peace returns to a free and independent Ukraine, we will remain committed. Humanitarian, economic and military support to enable Ukrainian soldiers to make a difference on the ground against the Russian army’s attacks. pic.twitter.com/XN9dq9sUum

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022