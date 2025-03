Макрон показал загрузку САУ Caesar для Украины

Детали

В подписи к обнародованному видео Макрон подчеркнул, что военную помощь Украине будут оказывать до конца войны.

“До тех пор, пока это необходимо, пока мир не вернется в свободную и независимую Украину, мы будем сохранять свою преданность. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы дать возможность украинским солдатам изменить ситуацию на местах против атак российской армии”, — отметил президент Франции.

Справка

Caesar — самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

As long as necessary, until peace returns to a free and independent Ukraine, we will remain committed. Humanitarian, economic and military support to enable Ukrainian soldiers to make a difference on the ground against the Russian army’s attacks. pic.twitter.com/XN9dq9sUum

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022