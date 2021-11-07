На востоке Афганистана прогремели взрывы: три человека погибли

Детали

По данным СМИ, два взрыва произошли неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями радикального движения "Талибан", захватившего власть в стране, и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане".

Как уточняется, двое погибших были сотрудниками полиции.

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Добавим

2 ноября возле военной больницы в Кабуле, столице Афганистана, прогремело два мощных взрыва и произошла стрельба. Погибло по меньшей мере 19 человек.