На востоке Афганистана прогремели взрывы: три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов, произошедших в воскресенье в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщила местная радиостанция Salam Watandar, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, два взрыва произошли неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями радикального движения "Талибан", захватившего власть в стране, и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане".
Как уточняется, двое погибших были сотрудниками полиции.
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Добавим
2 ноября возле военной больницы в Кабуле, столице Афганистана, прогремело два мощных взрыва и произошла стрельба. Погибло по меньшей мере 19 человек.