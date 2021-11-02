Вибухи та стрілянина біля військового госпіталю в Кабулі: кількість жертв зросла до 25
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кількість жертв унаслідок двох вибухів та стрілянини біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, зросла до 25. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Вибухи сталися біля входу до кабульського військового госпіталю Сардар Мохаммад Дауд Хан. Одразу після них почалася стрілянина.
Зазначали, що відповідальність за вибухи взяли бойовики терористичної організації “Ісламська держава”. Згодом вони увірвалися до будівлі лікарні і напали на представників “Талібану”, відкривши стрілянину.
Як повідомляють, таліби вбили чотирьох нападників, ще одного взяли у полон.
За даними представника служби безпеки "Талібану", внаслідок нападу всього загинуло щонайменше 25 людей, понад 50 дістало поранення.
Раніше повідомляли про 19 загиблих та 43 поранених.
Додамо
Після того, як таліби захопили Афганістан в середині серпня, кількість нападів бойовиків угруповання “Ісламська держава” зросла. Це зростання, ймовірно, сталося через конфлікт між двома екстремістськими угрупованнями.
ІД зберігає свою велику присутність у східній провінції Нангархар і вважає талібів своїм ворогом.