Взрывы и стрельба возле военного госпиталя в Кабуле: число жертв возросло до 25
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Число жертв в результате двух взрывов и стрельбы возле военной больницы в Кабуле, столице Афганистана, возросло до 25. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Взрывы произошли у входа в кабульский военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан. Сразу после них началась стрельба.
Отмечали, что ответственность за взрывы взяли боевики террористической организации "Исламское государство". Позже они ворвались в здание больницы и напали на представителей Талибана, открыв стрельбу.
Как сообщают, талибы убили четырех нападавших, еще одного взяли в плен.
По данным представителя Службы безопасности "Талибана", в результате нападения всего погибли по меньшей мере 25 человек, более 50 получили ранения.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 43 раненых.
Добавим
После того, как талибы захватили Афганистан в середине августа, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” выросло. Этот рост, вероятно, произошел из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.
ИГ сохраняет свое большое присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.