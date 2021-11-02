Взрывы и стрельба возле военного госпиталя в Кабуле: число жертв возросло до 25

Детали

Взрывы произошли у входа в кабульский военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан. Сразу после них началась стрельба.

Отмечали, что ответственность за взрывы взяли боевики террористической организации "Исламское государство". Позже они ворвались в здание больницы и напали на представителей Талибана, открыв стрельбу.

Как сообщают, талибы убили четырех нападавших, еще одного взяли в плен.

По данным представителя Службы безопасности "Талибана", в результате нападения всего погибли по меньшей мере 25 человек, более 50 получили ранения.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 43 раненых.

Добавим

После того, как талибы захватили Афганистан в середине августа, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” выросло. Этот рост, вероятно, произошел из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.

ИГ сохраняет свое большое присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.