Біля військового госпіталю у Кабулі сталися вибухи та стрілянина, загинуло 19 людей

Деталі

Вибухи сталися біля входу до кабульського військового госпіталю Сардар Мохаммад Дауд Хан. Одразу після них почалася стрілянина.

За даними Sky News Arabia, напад здійснили бойовики терористичної організації “Ісламська держава”. Очевидці стверджують, що кілька бойовиків ІД увірвалися до будівлі лікарні і влаштували бійку з представниками “Талібану”.

Унаслідок вибухів та стрілянини загинуло щонайменше 19 людей та 43 дістали поранення.

#BREAKING: An explosion took place in front of Sardar Daud hospital in Kabul city.#aamaj_news pic.twitter.com/d66jyYx7s4

— Aamaj News (@aamajnews24) November 2, 2021

#Kabul_Explosion

Footage from inside of Sardar Mohammad Daoud Khan military hospital.#aamajnews pic.twitter.com/5Cc4w6paEw

— Aamaj News (@aamajnews24) November 2, 2021

Нагадаємо

Під час весілля на сході Афганістану бойовики радикального угруповання “Талібан” застрелили двох людей і поранили ще 10 через музику.

Доповнення

Після того, як таліби захопили Афганістан в середині серпня, кількість нападів бойовиків угруповання “Ісламська держава” зросла. Це зростання, ймовірно, сталося через конфлікт між двома екстремістськими угрупованнями.

ІД зберігає свою велику присутність у східній провінції Нангархар і вважає талібів своїм ворогом.