Возле военного госпиталя в Кабуле произошли взрывы и стрельба, погибли 19 человек

Детали

Взрывы произошли у входа в кабульский военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан. Сразу после них началась стрельба.

По данным Sky News Arabia, нападение совершили боевики террористической организации “Исламское государство”. Очевидцы утверждают, что несколько боевиков ИГ ворвались в здание больницы и устроили драку с представителями “Талибана”.

В результате взрывов и стрельбы погибли по меньшей мере 19 человек и 43 получили ранения.

#BREAKING: An explosion took place in front of Sardar Daud hospital in Kabul city.#Aamaj_newspic.twitter.com/d66jyYx7s4

— Aamaj News (@aamajnews24) November 2, 2021

#Kabul_Explosion

Footage from inside of Sardar Mohammad Daoud Khan military hospital.#Aamajnewspic.twitter.com/5Cc4w6paEw

— Aamaj News (@aamajnews24) November 2, 2021

Напомним

Во время свадьбы на востоке Афганистана боевики радикальной группировки “Талибан” застрелили двух человек и ранили еще 10 из-за музыки.

Дополнение

После того, как талибы захватили Афганистан в середине августа, количество нападений боевиков группировки Исламское государство возросло. Этот рост, вероятно, произошел из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.

ИГ сохраняет свое большое присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.