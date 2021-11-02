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Таліби заборонили використання іноземної валюти в Афганістані

Київ • УНН

 • 21146 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Таліби оголосили про повну заборону використання іноземної валюти в Афганістані, що тільки зашкодить економіці країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Таліби заборонили використання іноземної валюти в Афганістані

Цитата

"Економічна ситуація та національні інтереси в країні вимагають, щоб усі афганці використовували афганську валюту в своїй торгівлі", - йдеться у заяві талібів, переданій журналістам одним із їхніх представників.

Деталі

На ринках Афганістану поширене використання доларів США, тоді як прикордонні райони використовують для торгівлі валюту сусідніх країн, як-от Пакистан.

Несподіваний крок було зроблено за кілька годин після того, як щонайменше 25 людей було вбито та понад 50 поранено, коли бойовики атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану після двох сильних вибухів в центрі Кабула.

Доповнення

Уряд "Талібану" наполягає на вивільненні мільярдів доларів із резервів центрального банку, оскільки уражена посухою країна стикнулася з нестачею коштів, масовим голодом та новою міграційною кризою.

Афганістан розмістив активи на мільярди доларів за кордоном у Федеральній резервній системі США та інших центральних банках Європи, але ці гроші були заморожені відтоді, як ісламістські таліби повалили уряд, який підтримував Захід, у серпні.

Відхід військ під керівництвом США та багатьох міжнародних донорів залишив країну без грантів, які покривали три чверті державних видатків.

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