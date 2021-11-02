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Талибы запретили использование иностранной валюты в Афганистане

Киев • УНН

 • 21146 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Талибы объявили о полном запрете использования иностранной валюты в Афганистане, что только навредит экономике страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Талибы запретили использование иностранной валюты в Афганистане

Цитата

"Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту в своей торговле", - говорится в заявлении талибов, переданном журналистам одним из их представителей.

Детали

На рынках Афганистана распространено использование долларов США, тогда как пограничные районы используют для торговли валюту соседних стран, как Пакистан.

Неожиданный шаг был сделан через несколько часов после того, как по меньшей мере 25 человек было убито и более 50 ранены, когда боевики атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана после двух сильных взрывов в центре Кабула.

Дополнение

Правительство "Талибана" настаивает на возвращении миллиардов долларов из резервов центрального банка, поскольку пораженная засухой страна столкнулась с нехваткой средств, массовым голодом и новым миграционным кризисом.

Афганистан разместил активы на миллиарды долларов за рубежом в Федеральной резервной системе США и других центральных банках Европы, но эти деньги были заморожены с тех пор, как исламистские талибы свергли правительство, которое поддерживал Запад, в августе.

Отход войск под руководством США и многих международных доноров оставил страну без грантов, которые покрывали три четверти государственных расходов.

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