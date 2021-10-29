Віддайте нам наші гроші: "Талібан" просить розблокувати афганські мільярди за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уряд Афганістану - рух "Талібан", наполягає на розблокуванні мільярдів доларів із резервів центрального банку, тому що уражена посухою країна стикнулася з нестачею коштів, масовим голодом та новою міграційною кризою. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Гроші належать афганському народу. Просто дайте нам наші власні гроші, - повідомив Reuters офіційний представник міністерства Ахмад Валі Хакмал. - Заморожування цих грошей є неетичним і суперечить усім міжнародним законам і цінностям".
Деталі
Один із високопосадовців центрального банку закликав європейські країни, включаючи Німеччину, розблокувати свою частку резервів, щоб уникнути економічного колапсу, який може спровокувати масову міграцію до Європи.
"Ситуація відчайдушна, і кількість готівки скорочується, - повідомив член правління Центрального банку Афганістану Шах Мехрабі. - Зараз достатньо… для продовження роботи Афганістану до кінця року. Найбільше постраждає Європа, якщо Афганістан не отримає доступу до цих грошей. Вам буде завдано подвійного удару: ви не зможете знайти хліб і не зможете його собі дозволити. Люди будуть у розпачі. Вони збираються поїхати до Європи".
Він додав, що близько 431 мільйона доларів резервів центрального банку Афганістану зберігаються у німецького кредитора Commerzbank, а також ще приблизно 94 мільйони доларів у центральному банку Німеччини, Бундесбанку.
Банк міжнародних розрахунків Швейцарії, володіє ще приблизно 660 мільйонами доларів Афганістану.
Мехрабі заявив, що Афганістану потрібно 150 мільйонів доларів щомісяця, щоб "запобігти неминучій кризі", підтримуючи стабільність місцевої валюти та цін, додавши, що будь-який переказ може контролюватись аудитором.
"Якщо резерви залишаться замороженими, афганські імпортери не зможуть оплачувати свої поставки, банки почнуть розвалюватися, продуктів не вистачатиме, продуктові магазини будуть порожні", - повідомив Мехрабі.
Доповнення
Афганістан розмістив активи на мільярди доларів за кордоном у Федеральній резервній системі США та інших центральних банках Європи, але ці гроші були заморожені відтоді, як ісламістський рух повалив уряд Афганістану, який підтримував Захід, у серпні.
Заклик допомоги пролунав у той момент, коли Афганістан зіткнувся з крахом своєї економіки. Відхід військ під керівництвом США та багатьох міжнародних донорів залишив країну без грантів, які покривали три чверті державних видатків.
Хоча західні держави хочуть запобігти гуманітарній катастрофі в Афганістані, вони відмовилися офіційно визнати уряд Талібану.