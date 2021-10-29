Отдайте нам наши деньги: "Талибан" просит разблокировать афганские миллиарды за границей

Цитата

"Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши собственные деньги, - сообщил Reuters официальный представитель министерства Ахмад Вали Хакмал. - Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям".

Детали

Один из чиновников центрального банка призвал европейские страны, включая Германию, разблокировать свою долю резервов, чтобы избежать экономического коллапса, который может спровоцировать массовую миграцию в Европу.

"Ситуация отчаянная, и количество наличных денег сокращается, - сообщил член правления Центрального банка Афганистана Шах Мехраби. - Сейчас достаточно… для продолжения работы Афганистана до конца года. Больше всего пострадает Европа, если Афганистан не получит доступа к этим деньгам. Вам будет нанесен двойной удар: вы не сможете найти хлеб и не сможете его себе позволить. Люди будут в отчаянии. Они собираются уехать в Европу".

Он добавил, что около 431 миллиона долларов резервов центрального банка Афганистана хранятся у немецкого кредитора Commerzbank, а также примерно 94 миллиона долларов в центральном банке Германии, Бундесбанке.

Банк международных расчетов Швейцарии владеет еще примерно 660 миллионами долларов Афганистана.

Мехраби заявил, что Афганистану нужно 150 миллионов долларов ежемесячно, чтобы "предотвратить неизбежный кризис", поддерживая стабильность местной валюты и цен, добавив, что любой перевод может контролироваться аудитором.

"Если резервы останутся замороженными, афганские импортеры не смогут оплачивать свои поставки, банки начнут разваливаться, продуктов не будет хватать, продуктовые магазины будут пусты", - сообщил Мехраби.

Дополнение

Афганистан разместил активы на миллиарды долларов за рубежом в Федеральной резервной системе США и других центральных банках Европы, но эти деньги были заморожены с тех пор, как исламистское движение свергло правительство Афганистана, которое поддерживало Запад, в августе.

Призыв о помощи прозвучал в тот момент, когда Афганистан столкнулся с крахом своей экономики. Уход войск под руководством США и многих международных доноров оставил страну без грантов, которые покрывали три четверти государственных расходов.

Хотя западные государства хотят предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане, они отказались официально признать правительство Талибана.