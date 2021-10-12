Країни G20 обіцяють допомогти здолати гуманітарну кризу в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Група G20 рішуче налаштована подолати гуманітарну кризу в Афганістані, навіть якщо це означає необхідність координувати зусилля з талібами. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі після проведення саміту, пише УНН з посиланням на Reuters.
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У ній брали участь президент США Джо Байден, прем'єр -міністр Індії Нарендра Моді та багато європейських лідерів.
Серед учасників була одностайна згода щодо необхідності пом'якшення кризи в Афганістані, де в банках закінчуються гроші, державні службовці не отримують зарплату, а ціни на продукти харчування зростають, внаслідок чого мільйони жителів ризикують відчути сильний голод.
Значна частина допомоги направлятиметься через Організацію Об’єднаних Націй, але також буде надана пряма допомога від країни до країни, незважаючи на відмову більшості штатів офіційно визнати жорсткий уряд Талібану.
Нагадаємо
США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану, відмовившись при цьому надати політичне визнання новим правителям Талібану в країні.