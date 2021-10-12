Страны G20 обещают помочь преодолеть гуманитарный кризис в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Группа G20 решительно настроена преодолеть гуманитарный кризис в Афганистане, даже если это означает необходимость координировать усилия с талибами. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги после проведения саммита, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В ней принимали участие президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие европейские лидеры.
Среди участников была единодушное согласие о необходимости смягчения кризиса в Афганистане, где в банках заканчиваются деньги, государственные служащие не получают зарплату, а цены на продукты питания растут, в результате чего миллионы жителей рискуют почувствовать сильный голод.
Значительная часть помощи будет направляться через Организацию Объединенных Наций, но также будет предоставлена прямая помощь от страны к стране, несмотря на отказ большинства штатов официально признать жесткий правительство Талибана.
Напомним
США согласились предоставить гуманитарную помощь Афганистану, отказавшись при этом предоставить политическое признание новым правителям Талибана в стране.