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На сході Афганістану прогриміли вибухи: троє людей загинули

Київ • УНН

 • 17152 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Щонайменше троє людей загинули внаслідок вибухів, що сталися в неділю в місті Джелалабад, адміністративному центрі провінції Нангархар на сході Афганістану. Про це повідомила місцева радіостанція Salam Watandar, передає УНН.

На сході Афганістану прогриміли вибухи: троє людей загинули

Деталі

За даними ЗМІ, два вибухи сталися неподалік відділення поліції міста, після чого почалася перестрілка між формуваннями радикального руху "Талібан", що захопив владу в країні, і бойовиками угруповання "Ісламська держава в Хорасані".

Як уточнюється, двоє загиблих були співробітниками поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Таліби заборонили використання іноземної валюти в Афганістані

Додамо

2 листопада біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, прогриміло два потужний вибухи та сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 19 людей.

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