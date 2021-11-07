На сході Афганістану прогриміли вибухи: троє людей загинули

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За даними ЗМІ, два вибухи сталися неподалік відділення поліції міста, після чого почалася перестрілка між формуваннями радикального руху "Талібан", що захопив владу в країні, і бойовиками угруповання "Ісламська держава в Хорасані".

Як уточнюється, двоє загиблих були співробітниками поліції.

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Додамо

2 листопада біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, прогриміло два потужний вибухи та сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 19 людей.