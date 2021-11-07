На сході Афганістану прогриміли вибухи: троє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Щонайменше троє людей загинули внаслідок вибухів, що сталися в неділю в місті Джелалабад, адміністративному центрі провінції Нангархар на сході Афганістану. Про це повідомила місцева радіостанція Salam Watandar, передає УНН.
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За даними ЗМІ, два вибухи сталися неподалік відділення поліції міста, після чого почалася перестрілка між формуваннями радикального руху "Талібан", що захопив владу в країні, і бойовиками угруповання "Ісламська держава в Хорасані".
Як уточнюється, двоє загиблих були співробітниками поліції.
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Додамо
2 листопада біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, прогриміло два потужний вибухи та сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 19 людей.