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На шахте во Львовской области обрушилась порода, погиб горняк

Киев • УНН

 • 22095 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. На шахте "Надежда" во Львовской области в результате обвала породы погиб горняк. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

На шахте во Львовской области обрушилась порода, погиб горняк

"Обвал породы произошел примерно на глубине 500 метров. Погибшему горняку был 41 год. В полицию о трагедии сообщили сегодня утром", - сообщили в Нацполиции.

Сейчас проводятся раскапывательные работы. По предварительной информации, в результате инцидента больше никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в Донецкой области произошел обвал породы кровли на шахте "Новодонецкая". В результате обвала пострадал один горняк.

Напомним, в Индонезии в результате обвала шахты погибли семь человек.

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