На шахте во Львовской области обрушилась порода, погиб горняк
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. На шахте "Надежда" во Львовской области в результате обвала породы погиб горняк. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Обвал породы произошел примерно на глубине 500 метров. Погибшему горняку был 41 год. В полицию о трагедии сообщили сегодня утром", - сообщили в Нацполиции.
Сейчас проводятся раскапывательные работы. По предварительной информации, в результате инцидента больше никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в Донецкой области произошел обвал породы кровли на шахте "Новодонецкая". В результате обвала пострадал один горняк.
Напомним, в Индонезии в результате обвала шахты погибли семь человек.