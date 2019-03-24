На шахті у Львівській області обвалилася порода, загинув гірник
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. На шахті "Надія" у Львівській області внаслідок обвалу породи загинув гірник. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Обвал породи стався приблизно на глибині 500 метрів. Загиблому гірнику був 41 рік. В поліцію про трагедію повідомили сьогодні зранку", - повідомили у Нацполіції.
Зараз проводяться розкопувальні роботи. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту більше ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області стався обвал породи покрівлі на шахті "Новодонецька". В результаті обвалу постраждав один гірник.
Нагадаєм, в Індонезії внаслідок обвалу шахти загинули семеро осіб.