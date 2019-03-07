На шахті Донеччини стався обвал породи, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні у місті Білозірське, що у Добропільському районі, стався обвал породи покрівлі на шахті “Новодонецька”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України у Донецькій області.
“7 березня о 02:20 на телефон Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у Добропільському районі на Донеччині на шахті „Новодонецька“ стався обвал породи покрівлі. Подія сталася на горизонті 548 м, на дільниці 3 північної лави. На момент аварії в шахті перебували 160 гірників, у тому числі на аварійній ділянці — 16. В результаті обвалу постраждав один гірник. Чоловіка було госпіталізовано до ЛІЛ м. Добропілля у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі гірняки трьох шахт вимагають підвищення зарплати
Гірників підняли на поверхню, з’ясовуються обставини аварії. Виробничий процес шахти продовжується.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалось 2 відділення 10 ВГРЗ у складі 10 чоловік та 1 співробітник медичної служби. Від Головного управління сили та засоби не залучались.
Нагадаємо, щонайменше сім людей загинули, десятки все ще перебувають у пастці під землею у незаконному золотому руднику, який обвалився в Індонезії. Рятувальники відчайдушно продовжують шукати тих, хто вижив.