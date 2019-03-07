На шахте в Донецкой области произошел обвал породы, есть пострадавший

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111239 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115422 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118083 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118610 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148558 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140926 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145085 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130442 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130448 просмотра

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На шахте в Донецкой области произошел обвал породы, есть пострадавший

На шахте в Донецкой области произошел обвал породы, есть пострадавший

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня в городе Белозерское, что в Добропольском районе, произошел обвал породы кровли на шахте "Новодонецкая". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Донецкой области.

"7 марта в 2:20 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в Добропольском районе Донецкой области на шахте "Новодонецкая" произошел обвал породы кровли. ЧП произошло на горизонте 548 м, на участке 3 северной лавы. На момент аварии в шахте находились 160 горняков, в том числе на аварийном участке - 16. В результате обвала пострадал один горняк. Мужчина был госпитализирован в больницу в г. Доброполье в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Горняков подняли на поверхность, выясняются обстоятельства аварии. Производственный процесс шахты продолжается.

К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 2 отделения 10 ВГСО в составе 10 человек и 1 сотрудник медицинской службы. От Главного управления силы и средства не привлекались.

Напомним, по меньшей мере семь человек погибли, десятки все еще находятся в ловушке под землей в незаконном золотом руднике, который обрушился в Индонезии. Спасатели отчаянно продолжают искать выживших.

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