На шахте в Донецкой области произошел обвал породы, есть пострадавший

"7 марта в 2:20 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в Добропольском районе Донецкой области на шахте "Новодонецкая" произошел обвал породы кровли. ЧП произошло на горизонте 548 м, на участке 3 северной лавы. На момент аварии в шахте находились 160 горняков, в том числе на аварийном участке - 16. В результате обвала пострадал один горняк. Мужчина был госпитализирован в больницу в г. Доброполье в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Горняков подняли на поверхность, выясняются обстоятельства аварии. Производственный процесс шахты продолжается.

К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 2 отделения 10 ВГСО в составе 10 человек и 1 сотрудник медицинской службы. От Главного управления силы и средства не привлекались.

Напомним, по меньшей мере семь человек погибли, десятки все еще находятся в ловушке под землей в незаконном золотом руднике, который обрушился в Индонезии. Спасатели отчаянно продолжают искать выживших.



